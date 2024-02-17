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Глава ЕК: В марте представим стратегию военной промышленности Евросоюза

Глава ЕК: В марте представим стратегию военной промышленности Евросоюза Еврокомиссия (ЕК) представит в марте стратегию военной промышленности Евросоюза.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 16:37
Глава ЕК: В марте представим стратегию военной промышленности Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) представит в марте стратегию военной промышленности Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила, что документ предусматривает рост военного производства на 20%.

"Примерно через три недели Еврокомиссия представит стратегию военной промышленности. Мы должны тратить больше, и мы это делаем, рост производства с прошлого года составляет 20%, и будет больше", - сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила, что планируется учреждение должности еврокомиссара по обороне.

"Если я буду возглавлять следующий состав Еврокомиссии то создам пост еврокомиссара по обороне", - отметила она.

Отметим, что ранее издание Politico cо ccылкой на источники сообщало о том, что ЕС рассматривает данный вопрос. В качестве кандидатов на должность еврокомиссара по обороне рассматриваются глава МИД Польши Радослав Сикорский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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