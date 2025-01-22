Глава ЕК: В феврале представим ЕС план по полному отказу от энергоресурсов из РФ

В феврале Евросоюзу будет представлен план, в котором будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей.

В феврале Евросоюзу будет представлен план, в котором будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента.

По ее словам, несмотря на то, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США, все же необходимо полностью отказаться от энергоресурсов из России.

"Цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США или Китае, и существенно различаются по странам ЕС. Поэтому мы должны их сбить, пока завершаем отказ от российского ископаемого топлива. Обе цели важны – их следует достичь… Все это станет частью нового энергетического плана, который мы представим в феврале", - сказала она.