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Глава ЕК: В феврале представим ЕС план по полному отказу от энергоресурсов из РФ

Глава ЕК: В феврале представим ЕС план по полному отказу от энергоресурсов из РФ В феврале Евросоюзу будет представлен план, в котором будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей.
Другие страны
22 января 2025 г. 13:08
Глава ЕК: В феврале представим ЕС план по полному отказу от энергоресурсов из РФ

В феврале Евросоюзу будет представлен план, в котором будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента.

По ее словам, несмотря на то, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США, все же необходимо полностью отказаться от энергоресурсов из России.

"Цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США или Китае, и существенно различаются по странам ЕС. Поэтому мы должны их сбить, пока завершаем отказ от российского ископаемого топлива. Обе цели важны – их следует достичь… Все это станет частью нового энергетического плана, который мы представим в феврале", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Ursula fon der Lyayen: Aİ-yə Rusiyanın enerji resurslarından tam imtina planı təqdim ediləcək

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