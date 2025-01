Глава ЕК: Украине перечислено €3 млрд

ЕС перечислил Украине €3 млрд в виде очередного транша кредита от G7 под доходы от реинвестирования замороженных активов РФ.

Как передает Report, об этом в соцсети "X" сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выделяем Украине €3 млрд, что является первым платежом ЕС в рамках кредита G7", - отетила она.