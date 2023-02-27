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Глава ЕК: Торговая сделка открывает новую главу сотрудничества ЕС и Великобритании

Глава ЕК: Торговая сделка открывает новую главу сотрудничества ЕС и Великобритании Торговая сделка по Северной Ирландии открывает новую главу сотрудничества ЕС и Великобритании после Brexit.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 20:15
Глава ЕК: Торговая сделка открывает новую главу сотрудничества ЕС и Великобритании

Торговая сделка по Северной Ирландии открывает новую главу сотрудничества ЕС и Великобритании после Brexit.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьер-министром Риши Сунаком.

"Это соглашение открывает новую главу сотрудничества в наших отношениях, - сказала она. - Оно позволит уменьшить количество бюрократии на таможне, упростит движение товаров и людей через границу. Главное, что мы нашли решение для защиты каждого из наших рынков, которое устраивает обе стороны".

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