Глава ЕК: Соглашение по пошлинам с США говорит о стабильности и предсказуемости

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала соглашение по пошлинам, заключенное с президентом США Дональдом Трампом, как документ, гарантирующий стабильность и предсказуемость.

Как передает Report , свою точку зрения глава ЕК выразила в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Это соглашение представляет собой осознанное решение - стабильность и предсказуемость вместо эскалации и конфронтации", - написала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Европа и США "договорились о прочной, хотя и несовершенной сделке".

"Ответные пошлины с нашей стороны рискуют спровоцировать дорогостоящую торговую войну с негативными последствиями для наших работников, потребителей и нашей промышленности. И любая эскалация не сможет изменить одного: приверженности США своему более высокому и непредсказуемому тарифному режиму", - указала глава ЕК. По ее словам, важнейшим элементом достигнутого соглашения является то, что установлена четкая граница в 15% для большинства товаров ЕС, включая транспортные средства и фармацевтические препараты.

Фон дер Ляйен в то же время подчеркнула, что Европа продолжит укреплять и диверсифицировать торговые отношения по всему миру, упомянув, в частности, Мексику, "Меркосур" (Южноамериканский общий рынок), Швейцариею, Великобританию, Индонезиею и Индию.