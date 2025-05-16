О нас

Глава ЕК: С нетерпением ждем скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Глава ЕК: С нетерпением ждем скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном Еврокомиссия (ЕК) приветствует лидеров Азербайджана и Армении с завершением работы над мирным договором, и ждет скорейшего подписания данного документа.
Другие страны
16 мая 2025 г. 12:41
Глава ЕК: С нетерпением ждем скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Еврокомиссия (ЕК) приветствует лидеров Азербайджана и Армении с завершением работы над мирным договором, и ждет скорейшего подписания данного документа.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х.

"Мы поздравили лидеров Армении и Азербайджана с завершением работы над текстом мирного договора. Это важный шаг вперед. И мы с нетерпением ждем его скорейшего подписания. ЕС готов инвестировать в региональное взаимодействие, чтобы сблизить весь регион и сделать его еще ближе к нашему Союзу", - отметила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU looking forward to 'swift signature' of Armenia-Azerbaijan peace treaty
Версия на азербайджанском языке AK sədri: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanmasını səbirsizliklə gözləyirik

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi