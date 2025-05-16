Глава ЕК: С нетерпением ждем скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Еврокомиссия (ЕК) приветствует лидеров Азербайджана и Армении с завершением работы над мирным договором, и ждет скорейшего подписания данного документа.

Еврокомиссия (ЕК) приветствует лидеров Азербайджана и Армении с завершением работы над мирным договором, и ждет скорейшего подписания данного документа.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х.

"Мы поздравили лидеров Армении и Азербайджана с завершением работы над текстом мирного договора. Это важный шаг вперед. И мы с нетерпением ждем его скорейшего подписания. ЕС готов инвестировать в региональное взаимодействие, чтобы сблизить весь регион и сделать его еще ближе к нашему Союзу", - отметила она.