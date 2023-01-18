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Глава ЕК рассказала о десятом пакете санкций против России

Глава ЕК рассказала о десятом пакете санкций против России Европейский союз намерен ввести 10-й пакет санкций против России, который будет направлен на закрытие лазеек в ранее принятых мерах.
Другие страны
18 января 2023 г. 02:34
Глава ЕК рассказала о десятом пакете санкций против России

Европейский союз намерен ввести 10-й пакет санкций против России, который будет направлен на закрытие лазеек в ранее принятых мерах.

Как передает Report, об этом телеканалу CNN заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Новый пакет санкций "будет в основном направлен на закрытие лазеек, на то, чтобы покончить с обходами, а также на серьезные последствия для тех, кто обходит санкции Европейского союза", приводит канал слова фон дер Ляйен.

Глава ЕК также отметила, что западным союзникам необходимо "повысить" уровень военной поддержки Киева и уровень оборудования, направляемого в Украину.

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Версия на азербайджанском языке Ursula fon der Lyayen: “Rusiyaya qarşı 10-cu sanksiyalar paketi tezliklə qəbul ediləcək”

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