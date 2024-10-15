Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для граждан России

Процент отказа в выдаче виз гражданам России в страны Евросоюза после начала войны в Украине вырос. Несмотря на это нужно выработать новый общий подход в вопросе выдачи виз.

Процент отказа в выдаче виз гражданам России в страны Евросоюза после начала войны в Украине вырос. Несмотря на это нужно выработать новый общий подход в вопросе выдачи виз.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен главам государств и правительств ЕС в преддверии саммита 17-18 октября.

"Учитывая угрозы для безопасности, которые могут представлять прибывающие из России, мы действуем совместно с государствами-членами над выработкой более согласованного подхода по выдаче виз и намерены добиться большей ясности к концу года", - говорится в документе.

Ранее с предложением о дальнейшем ужесточении визовых ограничений для граждан РФ в Европарламенте выступила еврокомиссар Стелла Кириакидес, назвавшая Россию и ее граждан "угрозой для ЕС".