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Глава ЕК призвала Евросоюз ужесточить политику в отношении Китая

Глава ЕК призвала Евросоюз ужесточить политику в отношении Китая Европейский союз должен ужесточить политику в отношении Китая.
Другие страны
20 мая 2023 г. 19:21
Глава ЕК призвала Евросоюз ужесточить политику в отношении Китая

Европейский союз должен ужесточить политику в отношении Китая.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ZDF заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, все страны ЕС имеют на этот счет единое мнение.

Фон дер Ляйен признала, что у разных государств-членов есть различные интересы по вопросу взаимодействия с КНР. "Но факт в том, что Китай так сильно изменился, и поэтому мы должны ужесточить нашу политику в отношении Пекина - это то, в чем мы едины", - отметила глава ЕК.

Она подчеркнула, что в последние несколько недель и месяцев велась очень хорошая дискуссия по этому вопросу, все больше и больше формировалась общая стратегия, которой ЕС хочет следовать. "И это процесс, который еще не завершен, но он показывает, что вместе мы видим, где есть не только преимущества интересов с Китаем, но и, прежде всего, риски. И здесь мы должны четко смотреть этому в глаза", - резюмировала фон дер Ляйен.

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