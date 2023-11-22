Глава ЕК: Приветствую договоренность об освобождении заложников движением ХАМАС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала сделку по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала сделку по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

Она подчеркнула, что пауза в боевых действиях позволит Евросоюзу доставить больше гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Я всем сердцем приветствую соглашение об освобождении 50 заложников и о паузе в боевых действиях", - отмечается в тексте. "Еврокомиссия сделает все возможное, чтобы использовать эту паузу для наращивания гуманитарной помощи Газе", - добавила фон дер Ляйен.