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Глава ЕК: Приветствую договоренность об освобождении заложников движением ХАМАС

Глава ЕК: Приветствую договоренность об освобождении заложников движением ХАМАС Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала сделку по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 10:35
Глава ЕК: Приветствую договоренность об освобождении заложников движением ХАМАС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала сделку по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

Она подчеркнула, что пауза в боевых действиях позволит Евросоюзу доставить больше гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Я всем сердцем приветствую соглашение об освобождении 50 заложников и о паузе в боевых действиях", - отмечается в тексте. "Еврокомиссия сделает все возможное, чтобы использовать эту паузу для наращивания гуманитарной помощи Газе", - добавила фон дер Ляйен.

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Версия на английском языке Head of EC welcomes agreement on release of hostages by Hamas movement

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