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Глава ЕК: Прием стран Балкан и Украины в ЕС помешает влиянию России и Китая

Глава ЕК: Прием стран Балкан и Украины в ЕС помешает влиянию России и Китая Прием Украины и балканских государств в Евросоюз предотвратит распространение влияния России и Китая.
Другие страны
22 июня 2023 г. 11:58
Глава ЕК: Прием стран Балкан и Украины в ЕС помешает влиянию России и Китая

Прием Украины и балканских государств в Евросоюз предотвратит распространение влияния России и Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Можно ли представить, что через 20-30 лет этот регион не будет частью ЕС. В этом случае он попадет под российское и китайское влияние, и мы этого хотим? <...> Этот регион должен входить в ЕС, иначе у нас будет проблема. Невозможно, чтобы Украина и балканские государства не стали членами ЕС", - сказала она в интервью, опубликованном в четверг в нескольких европейских газетах, включая итальянскую Corriere della Sera. Она также полагает, что Россия "должна сделать шаг назад, потому что ЕС хочет мира и добрых отношений".

Она сказала, что "потрясена" темпами и прогрессом Киева в процессе осуществления реформ, необходимых для соответствия критериям приема в сообщество. Она также напомнила, что в октябре Еврокомиссия представит письменную оценку по достигнутым результатам и "это определит дальнейшие шаги".

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