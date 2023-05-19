Глава ЕК предложила G7 согласовать финподдержку Украины после 2023 года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 предложила согласовать финансовую поддержку Украины после 2023 года.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 предложила согласовать финансовую поддержку Украины после 2023 года.

Как передает Report, текст выступления распространила пресс-служба главы ЕК.

"Мы должны продолжать оказывать Украине экономическую и финансовую поддержку. Координационная платформа G7, которую мы совместно создали ранее в этом году, помогла закрыть дефицит бюджета Украины на 2023 год. Но нам необходимо вместе договориться о стабильной финансовой поддержке Украины после 2023 года", - сказала она.