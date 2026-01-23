Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Глава ЕК позитивно оценила стратегию ЕС по ситуации вокруг Гренландии

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 04:40
    Глава ЕК позитивно оценила стратегию ЕС по ситуации вокруг Гренландии

    Стратегия Евросоюза по вопросу Гренландии дала свои плоды, блок находится сейчас явно в лучшем положении, чем сутки назад.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздно ночью в пятницу на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита лидеров ЕС.

    По словам фон дер Ляйен, была продемонстрирована недвусмысленна солидарность с Гренландией и Данией, твердая поддержка шести государств-членов, которым угрожали введением тарифов, и осуществлено взаимодействовали с США на различных уровнях.

    "Мы действовали решительно, но без эскалации", - заявила она.

    Говоря об арктической безопасности, фон дер Ляйен признала, что ЕС недоинвестировал в Арктику. Поэтому сейчас самое время для этого. "В прошлом году мы заключили соглашения, которые приведут к дополнительным инвестициям в чистую энергию, важнейшие сырьевые материалы и цифровую связь. Сейчас мы работаем над укреплением отношений ЕС с Гренландией, комиссия вскоре представит существенный пакет инвестиций", - сообщила глава ЕК.

    Она также повторила высказанные неоднократно с начала недели заявления о планах по углублению сотрудничества с США и другими партнерами в области безопасности Арктики.

    Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Арктика безопасность
    AK rəhbəri Qrenlandiyadakı vəziyyətlə bağlı Aİ-nin strategiyasını müsbət qiymətləndirib

    Последние новости

    05:12

    Bloomberg: США вышли из ВОЗ, не выплатив организации $260 млн долга

    Другие страны
    04:40

    Глава ЕК позитивно оценила стратегию ЕС по ситуации вокруг Гренландии

    Другие страны
    04:18

    Антониу Кошта: ЕС готов защищать себя и свои интересы

    Другие страны
    04:13
    Фото

    Министр: Босния и Герцеговина намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    04:05

    Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершились - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    03:39

    В Конгрессе США отклонили резолюцию о запрете применять силу в Венесуэле

    Другие страны
    03:20

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Финансы
    02:51
    Фото

    В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 7-го тура общего этапа

    Футбол
    02:44

    Трамп заявил, что Путин пойдет на уступки по Украине

    Другие страны
    Лента новостей