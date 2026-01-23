Глава ЕК позитивно оценила стратегию ЕС по ситуации вокруг Гренландии

Стратегия Евросоюза по вопросу Гренландии дала свои плоды, блок находится сейчас явно в лучшем положении, чем сутки назад.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздно ночью в пятницу на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита лидеров ЕС.

По словам фон дер Ляйен, была продемонстрирована недвусмысленна солидарность с Гренландией и Данией, твердая поддержка шести государств-членов, которым угрожали введением тарифов, и осуществлено взаимодействовали с США на различных уровнях.

"Мы действовали решительно, но без эскалации", - заявила она.

Говоря об арктической безопасности, фон дер Ляйен признала, что ЕС недоинвестировал в Арктику. Поэтому сейчас самое время для этого. "В прошлом году мы заключили соглашения, которые приведут к дополнительным инвестициям в чистую энергию, важнейшие сырьевые материалы и цифровую связь. Сейчас мы работаем над укреплением отношений ЕС с Гренландией, комиссия вскоре представит существенный пакет инвестиций", - сообщила глава ЕК.

Она также повторила высказанные неоднократно с начала недели заявления о планах по углублению сотрудничества с США и другими партнерами в области безопасности Арктики.