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Глава ЕК поздравила премьера Австралии с победой на парламентских выборах

Глава ЕК поздравила премьера Австралии с победой на парламентских выборах Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующего премьера Австралии Энтони Альбанезе с победой на парламентских выборах.
Другие страны
3 мая 2025 г. 16:37
Глава ЕК поздравила премьера Австралии с победой на парламентских выборах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующего премьера Австралии Энтони Альбанезе с победой на парламентских выборах.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

"Поздравляем Энтони Альбанезе и его партию (правящая Австралийская лейбористская партия - ред.) с победой на федеральных выборах в Австралии. Европейцы и австралийцы не просто друзья – мы товарищи. Давайте воспользуемся моментом стабильности, чтобы углубить наше сотрудничество. Вместе мы можем расширять торговлю, инвестиции и работать над продвижением наших общих демократических ценностей и свободного, открытого Индо-Тихоокеанского региона", - отметил он.

Отметим, что 3 мая в Австралии состоялись всеобщие выборы, в ходе которых будет избран новый федеральный парламент. По предварительным данным, борьба остается напряженной: основными соперниками стали Альбанезе и лидер оппозиции Питер Даттон, который возглавляет Либерально-национальную коалицию.

По итогам голосования определятся имена 40 из 76 сенаторов, а также 150 депутатов Палаты представителей.

Члены Сената избираются на шесть лет, депутаты нижней палаты парламента - на три года. По данным австралийского избиркома, на места в обеих палатах законодательного органа на нынешних выборах претендуют 1 456 политиков. 330 из них будут бороться за кресла в Сенате, 1 126 - за места в Палате представителей.

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