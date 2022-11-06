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Глава ЕК пообещала представить план помощи Украине на €18 млрд

Глава ЕК пообещала представить план помощи Украине на €18 млрд Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 18:32
Глава ЕК пообещала представить план помощи Украине на €18 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро.

Как передает Report, об этом она сообщила в Twitter.

"Провела хороший телефонный разговор с президентом [Украины Владимиром - ред.] Зеленским. Позитивное развитие событий: предложим на следующей неделе план финансовой поддержки Украины на 2023 год", — сказала она.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники также сообщало, что Евросоюз собирается предоставить Киеву значительную часть программы бюджетной помощи на 2023 год, объемом до 18 млрд евро, в виде кредитов.

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Версия на азербайджанском языке Aİ gələn həftə Ukraynaya 18 milyard avroluq yardım planını təqdim edəcək

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