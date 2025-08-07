Глава ЕК: Обсудила с Зеленским следующие шаги для заключения мирного договора
Глава ЕК: Обсудила с Зеленским следующие шаги для заключения мирного договораГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили следующие шаги для заключения мирного договора с РФ.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава ЕК.
"Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущему членству Украины в Европейском союзе, а также ее восстановлению. Позиция Европы ясна. Мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира", - отметила она.
I have spoken with @ZelenskyyUa on the developments of the last days.
We discussed the next steps on the way towards a negotiated peace agreement and Ukraine’s future membership in the European Union as well as its reconstruction.