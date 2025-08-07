О нас

Другие страны
7 августа 2025 г. 17:54
Глава ЕК: Обсудила с Зеленским следующие шаги для заключения мирного договора

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили следующие шаги для заключения мирного договора с РФ.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава ЕК.

"Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущему членству Украины в Европейском союзе, а также ее восстановлению. Позиция Европы ясна. Мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира", - отметила она.

Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının sədri: Zelenski ilə sülh müqaviləsinin bağlanması üçün növbəti addımları müzakirə etdim

