Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала инвестировать в укрепление оборонного потенциала восточного фланга Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом она заявила в среду в Страсбурге, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом.

"Нет никаких сомнений: восточный фланг Европы обеспечивает безопасность всей Европы. От Балтийского до Черного моря. Вот почему мы должны инвестировать в его поддержку", - подчеркнула она.

По ее словам, она убедилась в необходимости такого подхода, посетив ряд стран региона.

"Мы должны инвестировать в космическое наблюдение в режиме реального времени, чтобы ни одно перемещение войск не осталось незамеченным. Мы должны прислушаться к призыву наших балтийских друзей и выстроить стену беспилотников. Это не абстрактная амбиция, это основа надежной обороны", - добавила фон дер Ляйен.

Она также упомянула об инциденте с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию.