ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Глава ЕК: Нужно укреплять оборону восточного фланга ЕС

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 13:50
    Глава ЕК: Нужно укреплять оборону восточного фланга ЕС

    Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала инвестировать в укрепление оборонного потенциала восточного фланга Евросоюза.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом она заявила в среду в Страсбурге, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом.

    "Нет никаких сомнений: восточный фланг Европы обеспечивает безопасность всей Европы. От Балтийского до Черного моря. Вот почему мы должны инвестировать в его поддержку", - подчеркнула она.

    По ее словам, она убедилась в необходимости такого подхода, посетив ряд стран региона.

    "Мы должны инвестировать в космическое наблюдение в режиме реального времени, чтобы ни одно перемещение войск не осталось незамеченным. Мы должны прислушаться к призыву наших балтийских друзей и выстроить стену беспилотников. Это не абстрактная амбиция, это основа надежной обороны", - добавила фон дер Ляйен.

    Она также упомянула об инциденте с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию.

    Урсула фон дер Ляйен Европейский союз оборона российско-украинская война
    AK sədri: Aİ-nin şərq cinahının müdafiəsini gücləndirmək lazımdır

    Последние новости

    14:55

    Число погибших при беспорядках в Непале возросло до 25

    Другие страны
    14:52

    Вэнс: Трамп хочет укрепить отношения с РФ после завершения войны в Украине

    Другие страны
    14:48

    Джейхун Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:43

    Мадина Игибаева: Новый порядок невозможно построить без опоры на старые парадигмы

    Внешняя политика
    14:39

    Правительство утвердило Генплан города Губадлы

    Внутренняя политика
    14:34

    В Нахчыване число налогоплательщиков увеличилось почти на 8%

    Финансы
    14:31

    Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской Аравии

    Другие страны
    14:28
    Фото

    В Худате проводится капремонт парка Гейдара Алиева

    Инфраструктура
    14:22

    Австралия потратит $1,1 млрд на беспилотные субмарины

    Другие страны
    Лента новостей