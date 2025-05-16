Глава ЕК: Нам необходимо усилить давление на Россию

ЕС считает необходимым усилить давление на Россию и планирует дополнительные меры против финансового сектора России.

ЕС считает необходимым усилить давление на РФ и планирует дополнительные санкционные меры против финансового сектора России.

Как сообщает корреспондент Report из Албании, об этом журналистам заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Европейского политического сообщества.

Она отметила, что Европейское политическое сообщество было основано тогда, когда Россия вторглась в Украину.

“Оно было создано для того, чтобы сформировать европейский ответ и обеспечить стабильность на континенте. Сейчас сообществу три года. И события последних дней многое показали. Президент РФ Владимир Путин сначала призвал к прекращению огня вокруг годовщины 9 мая, но сам этого так и не соблюдал”, - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что затем Украина при поддержке ЕC и Соединенных Штатов призвала к полному и безусловному прекращению огня сроком на 30 дней, которое “президент Путин отклонил”.

“И наконец, он (Путин) предложил провести прямую встречу между Украиной и Россией в Турции. Президент [Украины] Зеленский был готов к переговорам, но Путин так и не появился. Это говорит о настоящих намерениях Путина - он не хочет идти на контакт. Поэтому нам необходимо усилить давление. Именно этим мы и занимаемся — разрабатываем новый пакет санкций”,- сказала она.

По ее словам, в этот пакет, в частности, войдут санкции в отношении "Северного потока – 1" и "Северного потока – 2".

“Также будут внесены в санкционные списки новые суда так называемого российского теневого флота, будет пересмотрен ценовой потолок на российскую нефть. Кроме того, предусмотрены дополнительные меры против финансового сектора России. В конечном итоге, мы хотим мира. А значит, должны усилить давление на президента Путина, пока он не будет готов к переговорам”, - подчеркнула Фон дер Ляйен.