Глава ЕК: Кремль презирает дипломатию, нарушает международное право и без разбора убивает людей

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 14:20
    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен жестко осудила ночную массированную воздушную атаку армии РФ на Украину, заверив Киев в полной поддержке.

    Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

    "Вчера вечером Россия осуществила одну из крупнейших атак беспилотными летательными аппаратами и ракетами на Украину, нацелившись как на правительственные здания, так и на жилые дома. Кремль снова пренебрегает дипломатией, нарушает международное право и без разбора убивает людей. Европа полностью поддерживает Украину и будет продолжать это делать. Мы усиливаем вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы увеличить давление на Россию. Убийства должны прекратиться", - говорится в публикации.

