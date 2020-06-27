Глава ЕК исключила продление переговоров с Лондоном по торговому соглашению

Шансы на заключение торгового соглашения между ЕС и Великобританией до конца года существуют, для продления сроков переговоров нет правовых предпосылок. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Отвечая на вопрос, реально ли договориться с Лондоном, она сказала: "Это может получиться, если будет готовность к переговорам. Мы хотим обеспечить честную конкуренцию и соблюдение основных прав наших граждан". "Время не ждет, но все реально", - добавила она.

Фон дер Ляйен сочла невозможным вариант, при котором к зиме будут согласованы лишь рамочные условия, а детали - позже. Также она исключила любое продление срока переговоров: "Для этого нет правовой основы". "Срок подачи заявки на продление [переговоров] истекает в конце июня. Таким образом, понятно, что Великобритания покинет внутренний рынок 31 декабря", - отметила глава Еврокомиссии.

"Мы хотим достичь соглашения, но не будем ставить под сомнение наши ценности и основные принципы", - сказала фон дер Ляйен.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений.