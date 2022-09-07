Глава ЕК: Евросоюз значительно сократил долю закупки российского газа

Евросоюз сократил поставки российского газа по трубопроводу с 41% в 2021 году до 9%.

Евросоюз сократил поставки российского газа по трубопроводу с 41% в 2021 году до 9%.

Как передает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью европейским изданиям, опубликованным в газете Stampa.

"Российский газ, который мы покупаем по трубопроводу, сократился до 9% от общего объема импорта…, в прошлом году он составлял 41%" — сказала она.

По ее словам, план по преодолению последствий энергетического кризиса, который будет представлен через несколько дней, будет включать и ограничение цен на поставки газа по трубопроводу.

ЕК также работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости газа.