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Глава ЕК: Евросоюз за 13 лет собрал с международных доноров €33 млрд для Сирии

Глава ЕК: Евросоюз за 13 лет собрал с международных доноров €33 млрд для Сирии Евросоюз в течение 13 лет, начиная с 2011 года, в ходе международных донорских конференций собрал €33 млрд, которые были направлены на поддержку Сирии.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 13:31
Глава ЕК: Евросоюз за 13 лет собрал с международных доноров €33 млрд для Сирии

Евросоюз в течение 13 лет, начиная с 2011 года, в ходе международных донорских конференций собрал €33 млрд, которые были направлены на поддержку Сирии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

"С 2011 года на наших международных донорских конференциях было собрано €33 млрд для Сирии", - сообщила она, не уточнив, как ЕК потратила эти средства.

Глава ЕК также сообщила, что в 2025 году Брюсселе состоится девятая по счету донорская конференция для Сирии, на которой Еврокомиссия будет собирать деньги на "развитие и реконструкцию страны".

Она также подчеркнула, что Брюссель будет стремиться стать "гуманитарным игроком номер один" в Сирии.

"Мы также стремимся снизить влияние России и Ирана в Сирии, отдельно добиваясь от новых властей отказа от присутствия в стране российских военных баз", - отметила она.

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