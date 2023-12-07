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Глава ЕК: Евросоюз выступает за сохранение статус-кво по Тайваню

Глава ЕК: Евросоюз выступает за сохранение статус-кво по Тайваню Евросоюз (ЕС) выступает против изменения статуса-кво по Тайваню.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 17:57
Глава ЕК: Евросоюз выступает за сохранение статус-кво по Тайваню

Евросоюз (ЕС) выступает против изменения статуса-кво по Тайваню.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после завершения переговоров на высшем уровне между ЕС и Китаем.

По ее словам, на саммите ЕС-КНР в Пекине она поднимала вопрос о ситуации вокруг Тайваня и об обстановке в Южно-Китайском море.

"Мы затронули напряженность в регионе, в частности, в Тайваньском проливе. Мы отметили возросшую напряженность в Южно-Китайском море, которая создает риск подрыва региональной безопасности. Это причина, по которой мы полностью против того, чтобы статус-кво по Тайваню был изменен, особенно с применением силы", - сказала глава ЕК.

При этом она уточнила, что ЕС "признает политику "одного Китая".

"Региональная безопасность усилится, если напряженность и разногласия вокруг Тайваньского пролива урегулировать путем диалога", - отметила фон дер Ляйен.

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