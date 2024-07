Глава ЕК: Евросоюз сегодня направит Украине 1,5 млрд евро доходов от активов РФ

ЕС направит в пятницу Украине 1,5 млрд евро, полученных в качестве доходов от замороженных активов России.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы перевели 1,5 млрд евро доходов от иммобилизованных активов России на нужды обороны и восстановления Украины", - написала она в соцсети "Х".