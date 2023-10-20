Глава ЕК: Евросоюз с 2022 года предоставил Украине помощь почти на $90 млрд

Евросоюз (ЕС) предоставил Украине помощь в размере около 90 млрд долларов с февраля 2022 года. Треть этой суммы (около 27 млрд долларов) составила военная помощь.

Евросоюз (ЕС) предоставил Украине помощь в размере около 90 млрд долларов с февраля 2022 года. Треть этой суммы (около 27 млрд долларов) составила военная помощь.

Как передает Report об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в своем выступлении в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Мы уже передали Украине почти 90 млрд долларов помощи, из которых 27 млрд долларов - это поставки оружия. Мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины", - отметила она.