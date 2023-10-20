О нас

Глава ЕК: Евросоюз с 2022 года предоставил Украине помощь почти на $90 млрд

Глава ЕК: Евросоюз с 2022 года предоставил Украине помощь почти на $90 млрд Евросоюз (ЕС) предоставил Украине помощь в размере около 90 млрд долларов с февраля 2022 года. Треть этой суммы (около 27 млрд долларов) составила военная помощь.
Другие страны
20 октября 2023 г. 11:44
Глава ЕК: Евросоюз с 2022 года предоставил Украине помощь почти на $90 млрд

Евросоюз (ЕС) предоставил Украине помощь в размере около 90 млрд долларов с февраля 2022 года. Треть этой суммы (около 27 млрд долларов) составила военная помощь.

Как передает Report об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в своем выступлении в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Мы уже передали Украине почти 90 млрд долларов помощи, из которых 27 млрд долларов - это поставки оружия. Мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины", - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши в заводском помещении
На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши в заводском помещении
20 октября 2023 г. 11:57
Дэви Николас Боло: Колониализм выгоден многим западным державам
Дэви Николас Боло: Колониализм выгоден многим западным державам
20 октября 2023 г. 11:53
Мухаммад Раббани: Исламофобия во Франции носит масштабный характер
Мухаммад Раббани: Исламофобия во Франции носит масштабный характер
20 октября 2023 г. 11:43
Маурис Пиндар: Колониальная политика продолжается, просто носит скрытые формы
Маурис Пиндар: Колониальная политика продолжается, просто носит скрытые формы
20 октября 2023 г. 11:20
Ле Каи: Полинезия продолжает страдать от последствий ядерных испытаний Франции
Ле Каи: Полинезия продолжает страдать от последствий ядерных испытаний Франции
20 октября 2023 г. 11:18
Консульства Канады в трех городах Индии приостанавливают обслуживание клиентов
Консульства Канады в трех городах Индии приостанавливают обслуживание клиентов
20 октября 2023 г. 11:00
Представитель Партии свободы Мартиники: Франция оказывает негативное влияние на многие сферы
Представитель Партии свободы Мартиники: Франция оказывает негативное влияние на многие сферы
20 октября 2023 г. 10:29
Народный союз за освобождение Гваделупы: Колониализму Франции должен быть положен конец
Народный союз за освобождение Гваделупы: Колониализму Франции должен быть положен конец
20 октября 2023 г. 10:19
Сунак сегодня посетит Египет для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке
Сунак сегодня посетит Египет для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке
20 октября 2023 г. 09:30
Демонстранты подожгли здание израильского посольства в столице Бахрейна
Демонстранты подожгли здание израильского посольства в столице Бахрейна
20 октября 2023 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi