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Глава ЕК: Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России

Глава ЕК: Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов, который должен быть принят во взаимодействии с G7.
Другие страны
27 октября 2023 г. 17:27
Глава ЕК: Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России

ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов, который должен быть принят во взаимодействии с G7.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обсуждаем 12-й пакет санкций против России, который будет включать лишение России остающихся доходов, в первую очередь от экспорта российских алмазов. Эти санкции готовятся во взаимодействии со странами Группы семи. Мы также намерены усилить эффективность применения уже существующих санкций", - сказала она.

"Мы заморозили 211 млрд евро российских активов, и в настоящее время доходы от них идут только отдельным финансовым институтам ЕС. Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления. Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины", - сказала фон дер Ляйен.

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Версия на английском языке Head of EC: EU discussing 12th package of sanctions against Russia

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