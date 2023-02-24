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Глава ЕК: Евросоюз изучит предложенный Китаем план по Украине

Глава ЕК: Евросоюз изучит предложенный Китаем план по Украине Евросоюз изучит предложенный Китаем документ по урегулированию конфликта в Украине, но "на фоне дружбы КНР с Россией".
Другие страны
24 февраля 2023 г. 13:24
Глава ЕК: Евросоюз изучит предложенный Китаем план по Украине

Евросоюз изучит предложенный Китаем документ по урегулированию конфликта в Украине, но "на фоне дружбы КНР с Россией".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.

"Надо смотреть на это на специфическом фоне - это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с РФ", - сказала она.

Отметим, что ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включают в себя 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и боевых действий, уважению законных интересов и озабоченностей всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также прекращению введения любых односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

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