Глава ЕК: ЕС в ближайшие пять лет ждут трансформации

Евросоюз в ближайшие пять лет ждут трансформации, которые необходимы и продиктованы временем.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен перед голосованием в Европарламенте (ЕП) по утверждению нового состава Еврокомиссии.

"В течение следующих пяти лет нашему союзу предстоят трансформации, которые затронут каждую часть нашего общества и экономики. Мы будем это делать, потому что это правильно, а не потому, что это будет легко", - заявила глава ЕК.

По ее словам, Европа забывает порой, что ее величайшие достижения становились возможными тогда, когда "мы были отважны". Она призвала евродепутатов поддержать ее коллегию для "нового старта Европы".

Отметим, что ЕП сегодня должен проголосовать по вопросу утверждения на пятилетний срок нового состава Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В случае положительного решения к исполнению обязанностей в полноценном режиме коллегия приступит с 1 декабря, но без британского представителя.