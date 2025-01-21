Глава ЕК: ЕС готов к переговорам по торговле с США

Евросоюз готов вести торговые переговоры с американской стороной, будет на них защищать свои интересы.

Евросоюз готов вести торговые переговоры с американской стороной, будет на них защищать свои интересы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наш первый приоритет - взаимодействовать на раннем этапе, обсуждать общие интересы и быть готовыми к переговорам", - сказала фон дер Ляйен, выступая на форуме в Давосе и говоря о торговых отношениях с США.

"Мы будем прагматичны. Мы будем всегда отстаивать свои принципы. Мы намерены защищать свои интересы и придерживаться своих ценностей", - подчеркнула она.

Она также указала, что экономики США и ЕС "тесно интегрированы".