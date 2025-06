Глава ЕК: Болгария готова перейти на евро с 1 января 2026 года

Болгария готова перейти на евро с 1 января 2026 года.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

"Сегодня Болгария на один шаг ближе к принятию евро в качестве валюты. Благодаря евро экономика Болгарии станет сильнее, с более значительным объемом торговли с партнерами по еврозоне, прямыми иностранными инвестициями, доступом к финансам, качественными рабочими местами и реальными доходами", - заявила она.

ЕК утвердила предложения по законодательным актам Совета ЕС о введении евро в Болгарии с 1 января 2026 года. Ожидается, что Совет ЕС примет окончательное решение по данному вопросу после обсуждений в Еврогруппе и в Европейском совете и после того, как Европейский парламент и Европейский центробанк выскажут свои мнения.

Today, Bulgaria is one step closer to adopting the euro.



This will mean more investment and trade with euro area partners, and more stability and prosperity for the Bulgarian people.



Bulgaria will also take its rightful place in shaping euro area decisions.



Congratulations!