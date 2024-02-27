Глава Египта обсудил с командованием армии влияние событий в регионе на нацбезопасность

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел совещание с руководством министерства обороны и высшим командованием египетской армии по вопросам нынешней ситуации в регионе и ее влияния на национальную безопасность Египта.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел совещание с руководством министерства обороны и высшим командованием египетской армии по вопросам нынешней ситуации в регионе и ее влияния на национальную безопасность Египта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель главы государства Ахмед Фахми.

"Президент Египта провел совещание с министром обороны, начальником штаба вооруженных сил, некоторыми командующими родов войск", - отметил Фахми на своей странице в Facebook. Он указал, что ас-Сиси обсудил с присутствующими на совещании военачальниками "изменение текущих региональных и международных событий, их влияние и последствия для национальной безопасности Египта".