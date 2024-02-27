О нас

Глава Египта обсудил с командованием армии влияние событий в регионе на нацбезопасность

Глава Египта обсудил с командованием армии влияние событий в регионе на нацбезопасность Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел совещание с руководством министерства обороны и высшим командованием египетской армии по вопросам нынешней ситуации в регионе и ее влияния на национальную безопасность Египта.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 20:59
Глава Египта обсудил с командованием армии влияние событий в регионе на нацбезопасность

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел совещание с руководством министерства обороны и высшим командованием египетской армии по вопросам нынешней ситуации в регионе и ее влияния на национальную безопасность Египта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель главы государства Ахмед Фахми.

"Президент Египта провел совещание с министром обороны, начальником штаба вооруженных сил, некоторыми командующими родов войск", - отметил Фахми на своей странице в Facebook. Он указал, что ас-Сиси обсудил с присутствующими на совещании военачальниками "изменение текущих региональных и международных событий, их влияние и последствия для национальной безопасности Египта".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi