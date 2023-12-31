Глава ЕЦБ: Евро помогает Европе оставаться самостоятельной

Выпуск евро дал Европе большую самостоятельность в неспокойном мире.

Выпуск евро дал Европе большую самостоятельность в неспокойном мире.

Как передает Report, такое мнение выразила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в статье, размещенной на сайте Европейского центрального банка.

По словам Лагард, евро помогает Европе оставаться самостоятельной в условиях геополитической напряженности и других вызовов.

"Это облегчило жизнь гражданам Европы, которые могут легко сравнивать цены, торговать и путешествовать. Это дало нам стабильность, защитив экономический рост и рабочие места в условиях серии кризисов", — сказала Лагард.

В статье отмечается, что еврозона за 25 лет выросла с 11 до 20 стран-участниц. Это упростило торговлю, поездки и сравнение цен для 350 млн. европейцев. Кроме того, евро обеспечило ЕС стабильность и защиту роста на фоне череды кризисов, несмотря на предсказания экспертов о его распаде.

В статье также призывают сохранить способность ЕС к решительным действиям на фоне расширения объединения.