​Глава Disney уйдет в отставку в конце 2021 года

Генеральный директор американской компании Disney Боб Айгер намерен покинуть свой пост в конце 2021 года.

Об этом Айгер сообщил в четверг после презентации компании, предназначенной для инвесторов, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

"Я ожидаю, что мой контракт [с Disney] истечет в конце 2021 года", - приводит телеканал CNBC слова главы компании. "Я занимал пост генерального директора с октября 2005 года, и, как я говорил неоднократно, всему свое время. И в 2021 году для меня наступает срок наконец уйти в отставку", - добавил Айгер.

Как напоминает CNBC, Айгер продлевал срок действия своего контракта с Disney дважды. В 2006 году Disney приобрела анимационную студию Pixar, в 2009 году - издательство комиксов Marvel, в 2012 году - киностудию Lucasfilm. Последняя сделка предоставила Disney права на киновселенную "Звездные войны" (Star Wars).

Компания Disney 20 марта закрыла сделку по приобретению за $71,3 млрд значительной части активов холдинга 21st Century Fox, став в том числе владельцем прав на медиафраншизы, как "Люди-Икс", "Симпсоны" и "Аватар". Disney также купил кино- и телестудию 20th Century Fox, ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.

Соглашение при этом не затрагивает новостной телеканал Fox News.