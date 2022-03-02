Глава дипломатии ЕС заявил, что сообщество не воюет с Россией

Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину.

Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Европейского союза.

"Санкции необходимы, но санкции сами по себе - это не политика, это реакция на обстоятельства, нам нужны решения [возникшей проблемы], и эти решения должны быть связаны с дипломатией", - считает он. "Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных", - сказал глава дипломатии ЕС.

По словам Борреля чрезвычайно безответственно говорить о ядерной войне. Сейчас на повестке дня сообщества не стоит вопрос о создании европейской армии, заявил он, добавив, что странам - членам ЕС следует улучшить координацию между национальными вооруженными силами и увеличить совместные расходы на оборону.

"Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, ... но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену", - пояснил глава европейской дипломатии.