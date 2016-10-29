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    Глава дипломатии ЕС обсудила с главой МИД Ирана ситуацию в Сирии

    Федерика Могерини также обсудила с Мохаммадом Джавадом Зарифом вопросы двустороннего сотрудничества

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во время визита в Тегеран провела переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом по поводу ситуации в Сирии и двустороннего сотрудничества, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Днем ранее представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми сообщил, что Могерини во время поездки в Тегеран может встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани.

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