Глава дипломатии ЕС Могерини посетит Кубу 10-11 марта

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Еврокомиссии Федерика Могерини посетит Кубу с официальным визитом 10-11 марта этого года, чтобы придать окончательный импульс переговорам по соглашению о политическом диалоге и сотрудничестве, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это будет беспрецедентный визит, очень важный в нынешнем стечении обстоятельств", — приводит портал Diario de Cuba заявление заместителя министра иностранных дел Кубы Абелардо Морено.

Куба остается единственной страной Латинской Америки, не имеющей подобного соглашения с ЕС. Ранее стороны планировали завершить переговорный процесс в 2016 году. "Мы очень надеемся на этот раунд (переговоров), считаем, что сможем добиться существенного прогресса", — сказал Морено.

С момента начала переговоров ЕС по инициативе тогдашнего премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара увязывала подписание соглашения с проблемой соблюдения прав и свобод человека на Кубе. Однако данная проблема не помешала половине стран Евросоюза подписать свои, отдельные двусторонние соглашения о сотрудничестве с Гаваной, а ЕС — направить 110 млн. долларов помощи островному государству.