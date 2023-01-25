Глава департамента госзакупок Министерства обороны Украины снят с должности

Директор департамента госзакупок Минобороны Украины Богдан Хмельницкий освобожден от занимаемой должности.

Директор департамента госзакупок Минобороны Украины Богдан Хмельницкий освобожден от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщила глава антикоррупционного комитета парламента Анастасия Радина.

"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - отметила нардеп.

Также Радина заявила, что по словам министра обороны Алексея Резникова, на данный момент питание военнослужащих осуществляется по контрактам прошлого года, а обнародованный журналистами документ относится к приложению к одному из новых контрактов министерства, которые еще не вступили в силу. Как заявили в Минобороны Украины, в этом и других контрактах "выявлены ошибки и для их исправления осуществляются проверки и экспертиза цен".

Ранее Минобороны обратилось в Службу безопасности Украины и начало расследование из-за скандала, связанного с завышенными ценами во время закупок для военных.

Хмельницкий уже был замешан в коррупционный скандал. В августе 2022 года он фигурировал в деле о хищении 580 тыс. долларов средств министерства при закупке военной амуниции.