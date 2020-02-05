​Глава деловой соцсети LinkedIn объявил об отставке

Генеральный директор компании LinkedIn, владеющей одноименной социальной сетью для делового общения, Джеффри Вайнер объявил о своей отставке с 1 июня 2020 года.

Как передает Report, об этом он написал в среду на своей странице в данной соцсети.

"Ранее сегодня я отправил следующее письмо нашим сотрудникам в LinkedIn, объявив, что с 1 июня 2020 года я начну свой следующий шаг в качестве исполнительного председателя, а Райан Рослански станет нашим новым главой", - написал Вайнер.

Социальная сеть LinkedIn основана в 2003 году в Калифорнии. Платформа дает возможность устанавливать бизнес-контакты. В 2016 году компанию приобрела американская корпорация Microsoft.