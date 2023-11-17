Глава делегации Тайваня встретился на саммите АТЭС с вице-президентом США

Возглавляющий делегацию Тайваня на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско Моррис Чан встретился с вице-президентом США Камалой Харрис.

Возглавляющий делегацию Тайваня на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско Моррис Чан встретился с вице-президентом США Камалой Харрис.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По его данным, встреча произошла в четверг около 15:30 по местному времени и продлилась около 20 минут. Как указывает агентство, стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между США и Тайванем, а также вопросы "поддержания регионального мира и стабильности".

Ранее 92-летний основатель крупнейшего тайваньского производителя чипов и других полупроводников - компании TSMC - Моррис Чан побеседовал на одном из мероприятий АТЭС с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, у него состоялись переговоры с главой Национального экономического совета Белого дома Лаэл Брейнард. Стороны обсудили несколько экономических вопросов и выразили надежду на дальнейшее углубление экономических связей Тайваня и США.

После прибытия в Сан-Франциско глава делегации Тайваня не ответил журналистам, запланирована ли у него встреча с президентом США Джо Байденом. Ранее представитель Белого дома также отказался уточнить, ожидаются ли контакты Байдена с членами тайваньской делегации на саммите.