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Глава ЦРУ звонил в Кремль: США не причастны к мятежу Пригожина

Глава ЦРУ звонил в Кремль: США не причастны к мятежу Пригожина Директор ЦРУ Уильям Бернс звонил начальнику ГРУ РФ Сергею Нарышкину, чтобы заверить Кремль, что Соединенные Штаты не играют никакой роли в мятеже ЧВК "Вагнера".
Другие страны
1 июля 2023 г. 07:24
Глава ЦРУ звонил в Кремль: США не причастны к мятежу Пригожина

Директор ЦРУ Уильям Бернс звонил начальнику ГРУ РФ Сергею Нарышкину, чтобы заверить Кремль, что Соединенные Штаты не играют никакой роли в мятеже ЧВК "Вагнера".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, телефонный разговор Бернса с Нарышкиным состоялся на этой неделе и стал первым контактом на самом высоком уровне между странами после попытки мятежа в РФ.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин стал "абсолютно" ослабленным после попытки мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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