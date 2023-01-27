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Глава ЦРУ встретился в Израиле с главой "Моссада"

Глава ЦРУ встретился в Израиле с главой "Моссада" Глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Израиль и провел встречу с главой разведывательного агентства "Моссад".
Другие страны
27 января 2023 г. 13:52
Глава ЦРУ встретился в Израиле с главой Моссада

Глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Израиль и провел встречу с главой разведывательного агентства "Моссад".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают в пятницу израильские СМИ.

"Глава ЦРУ Уильям Бернс приехал в Израиль и встретился с израильскими властями, включая главу "Моссада" Давида Барнеа", - передает The Jerusalem Post.

По данным издания The Times of Israel, Бернс прибыл в Израиль накануне. Как ожидается, он также проведет переговоры и с палестинскими представителями. Целью его визита является деэскалация напряженности между сторонами, отмечает издание. В ЦРУ газете отказались комментировать детали визита.

Бернс прибыл в регион после того, как силы безопасности Израиля в четверг провели антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан, в результате которой погибли более десяти палестинцев. Этот рейд вызвал резкую реакцию со стороны палестинцев. В частности, Палестинская национальная администрация объявила о прекращении координации сотрудничества с властями Израиля в сфере безопасности. В международном сообществе призвали стороны к деэскалации.

Накануне значительное число израильских военных вошли в Дженин и близлежащий лагерь беженцев. Молодые палестинцы попытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности, те открыли по ним огонь. Не менее 13 человек погибли в ходе действий израильских военных. Также израильская армия отключила энергоснабжение лагеря и запретила доступ туда медработникам и журналистам.

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