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Глава ЦРУ: США не видят от России настроя на реальные переговоры по Украине

Глава ЦРУ: США не видят от России настроя на реальные переговоры по Украине Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс утверждает, что Соединенные Штаты сейчас не видят со стороны РФ серьезного настроя на "реальные переговоры" по ситуации вокруг Украины, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 11:32
Глава ЦРУ: США не видят от России настроя на реальные переговоры по Украине

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс утверждает, что Соединенные Штаты сейчас не видят со стороны РФ серьезного настроя на "реальные переговоры" по ситуации вокруг Украины, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но для этого требуется серьезность со стороны России по этому вопросу, и я не думаю, что мы ее видим. По крайней мере, согласно нашей оценке, мы не видим того, что российская сторона на данном этапе серьезно относится к реальным переговорам", - сказал Уильям Бернс в эфире американской телекомпании PBS.

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