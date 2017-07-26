Глава ЦРУ назвал главные угрозы США

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что терроризм и Северная Корея являются главным угрозами интересам и безопасности США в ближайшей перспективе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это разные угрозы, и наш ответ на них должен быть разным. Но сегодня каждая из них прямо перед нами. Так что, если говорить о ближайшей перспективе, я бы поместил эти две на первое место", - заявил М. Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon.

По его словам, новая политика администрации президента США в отношении КНДР основана на новых разведанных, согласно которым Пхеньян в ближайшие годы сможет ударить по США при помощи ядерных боеголовок.

"Это действительно риск. Может случиться так, что они проведут один запуск, оснастят ракету ядерной боеголовкой, и им это удастся. Это плохо. Мы должны это предотвратить. Но реальная угроза заключается в том, что они могут разработать надежную программу, тогда они станут уверены в своей способности сдерживать противника", - подчеркнул директору ЦРУ.

М. Помпео также указал, что США уже создали центр миссии по ответу на угрозу КНДР. "Мы готовимся, что когда президент придет к нам и скажет, что дипломатия исчерпала себя, мы сможем представить ему несколько вариантов", - добавил глава ЦРУ.