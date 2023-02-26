Глава ЦРУ: Китай рассматривает возможность предоставления летального оружия РФ

Власти Китая рассматривают возможность поставки летального оружия России для войны против Украины. Однако окончательное решение Пекин еще не принял.

Власти Китая рассматривают возможность поставки летального оружия России для войны против Украины. Однако окончательное решение Пекин еще не принял.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в интервью CBS News.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оружия (России – ред.)", – отметил Бернс.

Он подчеркнул, что пока Китай не принял такого решения, но администрация Джо Байдена, со своей стороны, пытается сдержать официальный Пекин от такого шага.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага", – пояснил директор ЦРУ.

Он считает, что китайские власти также пытаются взвесить последствия такого решения. В то же время, по его словам, лидер Китая Си Цзиньпин очень внимательно следит за ходом российского вторжения в Украину.