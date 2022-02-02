Глава CNN объявил об уходе в отставку

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост.

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте телеканала в среду.

"Сегодня я ухожу в отставку", - цитирует телеканал заявление Цукера.

Уход в отставку он объяснил тем, что своевременно не раскрыл перед начальством факт отношений с коллегой, которые развивались "по обоюдному согласию". Эта информация выяснилась в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо. "От меня требовалось рассказать о них (отношениях – ред.), когда они начались, но я не рассказал. Я ошибся", - указал Цукер в своем обращении к сотрудникам телекомпании.