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Глава CNN объявил об уходе в отставку

Глава CNN объявил об уходе в отставку Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 21:15
Глава CNN объявил об уходе в отставку

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте телеканала в среду.

"Сегодня я ухожу в отставку", - цитирует телеканал заявление Цукера.

Уход в отставку он объяснил тем, что своевременно не раскрыл перед начальством факт отношений с коллегой, которые развивались "по обоюдному согласию". Эта информация выяснилась в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо. "От меня требовалось рассказать о них (отношениях – ред.), когда они начались, но я не рассказал. Я ошибся", - указал Цукер в своем обращении к сотрудникам телекомпании.

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