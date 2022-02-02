Глава CNN объявил об уходе в отставку

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост.
"Сегодня я ухожу в отставку", - цитирует телеканал заявление Цукера.
Уход в отставку он объяснил тем, что своевременно не раскрыл перед начальством факт отношений с коллегой, которые развивались "по обоюдному согласию". Эта информация выяснилась в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо. "От меня требовалось рассказать о них (отношениях – ред.), когда они начались, но я не рассказал. Я ошибся", - указал Цукер в своем обращении к сотрудникам телекомпании.