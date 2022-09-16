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Глава ЧВК "Вагнера": Либо заключенные, либо ваши дети

Глава ЧВК "Вагнера": Либо заключенные, либо ваши дети Глава российской частной военной компании "Вагнер" (ЧВК "Вагнер") Евгений Пригожин выступил в защиту идеи отправки заключенных на войну в Украине после того, как были распространены видеокадры с его участием, разговаривающим с заключенными в колонии.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 14:59
Глава ЧВК Вагнера: Либо заключенные, либо ваши дети

Глава российской частной военной компании (ЧВК "Вагнера") Евгений Пригожин выступил в защиту идеи отправки заключенных на войну в Украине после того, как были распространены видеокадры с его участием, разговаривающим с заключенными в колонии.

Как передает Report, со ссылкой на ББС, об этом Е. Пригожин написал на своей странице в социальных сетях после того, как видео стало вирусным.

В "слитом" в сеть видео Пригожин говорит заключенным, что они будут освобождены, если отслужат в составе ЧВК шесть месяцев.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, глава ЧВК отметил, что, если бы он был в тюрьме, мечтал бы присоединиться к группе Вагнера, чтобы "отдать свой долг Родине".

"Это либо частная военная компания и заключенные, либо ваши дети - решайте сами", - говорится в обращении.

Российское законодательство запрещает освобождать заключенных в обмен на военную службу или наемничество, но в видео Пригожин говорит, что "никто не возвращается за решетку", если служит в группе Вагнера.

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Версия на английском языке Russia's Wagner boss: It's prisoners fighting in Ukraine, or your children

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