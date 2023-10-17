Глава Центрального командования ВС США прибыл в Израиль

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети "X".

"Я здесь, чтобы гарантировать, что у Израиля есть все, что ему необходимо для самообороны, и уделю особое внимание тому, чтобы избежать вовлечения других сторон в конфликт", - приводятся слова Куриллы в заявлении CENTCOM.

В рамках визита он встретится с главой Генштаба Израиля Герци Халеви, обсудит потребности армии Израиля и обозначит стремление США не допустить вовлечения новых участников в палестино-израильский конфликт.