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Глава Центрального командования ВС США посетил американских военных в Сирии

Глава Центрального командования ВС США посетил американских военных в Сирии Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла посетил американских военнослужащих в Сирии.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 04:07
Глава Центрального командования ВС США посетил американских военных в Сирии

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла посетил американских военнослужащих в Сирии.

Как передает Report, об этом CENTCOM сообщило в соцсети X.

"10 декабря генерал Курилла посетил американских военачальников и военнослужащих, а также наших партнеров в борьбе против ИГИЛ. "Силы демократической Сирии" на нескольких базах в Сирии. Он из первых рук получил информацию о мерах по защите сил, о быстро меняющейся ситуации и усилиях, направленных на предотвращение того, чтобы ИГИЛ воспользовалось нынешней ситуации в своих интересах", - говорится в сообщении.

После визита в Сирию генерал Курилла посетил Багдад, где обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и военным руководством вопросы региональной безопасности, операции против ИГИЛ и сотрудничество с коалицией. Он также встретился с командующим операцией "Непоколебимая решимость" для анализа текущей миссии по устранению угрозы ИГИЛ в регионе.

Отметим, что США и их союзники начали военную операцию в Сирии в 2014 году, в частности для борьбы с террористической угрозой, исходящей от ИГИЛ. Западные страны, действующие в рамках международной коалиции, добились значительных успехов, в том числе сыграли роль в освобождении территорий, ранее находившихся под контролем террористов.

Хотя операция проводилась без согласия тогдашнего правительства Башара Асада, коалиция утверждает, что их деятельность предотвратила дальнейшее распространение экстремизма и помогла снизить уровень насилия в регионе. Присутствие западных сил подвергается критике за нарушение суверенитета Сирии, однако США и их союзники подчеркивают важность борьбы с остатками террористических группировок и предотвращения их возрождения.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Suriyada Amerika hərbçilərini ziyarət edib

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