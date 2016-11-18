Глава Центрального командования ВС США: Иран продолжает играть неконструктивную роль

Флорида. 18 ноября. REPORT.AZ/ Иран несмотря на достижение соглашения с "шестеркой" продолжает играть неконструктивную роль и вызывает беспокойство у США.

Как сообщает Report, об этом заявил Генерал армии, глава Центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел.

Напомним, в июле прошлого года Иран и "шестерка" достигли соглашения по иранской ядерной программе, однако и после этого США выражали обеспокоенность по поводу новых испытаний баллистических ракет в Иране.

По словам главы Центрального командования ВС США, сотрудничество исламских стран в регионе крайне важно для борьбы с терроризмом и экстремизмом. При этом, отвечая на вопрос журналистов о роли Америки в регионе, генерал Д. Вотел отверг мысль о том, что США могли способствовать возникновению противостояний в регионе и росту терроризма.

Комментируя вопрос о том, какой будет политика новоизбранного президента США Дональда Трампа в этом регионе, Д. Вотел заявил, что пока слишком рано об этом говорить: "Мы служим родине, для нас не важно является ли президент демократом или республиканцем".