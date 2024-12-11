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Глава ЦБ Узбекистана освобожден от должности

Глава ЦБ Узбекистана освобожден от должности Сенат Олий Мажлиса (парламент) освободил Мамаризо Нурмуратова от должности главы Центробанка Узбекистана в соответствии с представлением президента Шавката Мирзиёева.
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11 декабря 2024 г. 13:52
Глава ЦБ Узбекистана освобожден от должности

Сенат Олий Мажлиса (парламент) освободил Мамаризо Нурмуратова от должности главы Центробанка Узбекистана в соответствии с представлением президента Шавката Мирзиёева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Нурмуратов руководил Центробанком с 2017 по 2024 годы. В 2022 году Сенат Олий Мажлиса утвердил его кандидатуру на второй пятилетний срок.

Мамаризо Нурмуратов работал в структуре ЦБ с 1993 года. С 2000 по 2004 годы он был главой Минфина Узбекистана. С 2004 по 2006 годы руководил Самаркандской областью.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что Шавкат Мирзиёев представил в Сенат Олий Мажлиса кандидатуру первого заместителя советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Mərkəzi Bankının rəhbəri vəzifəsindən azad edilib

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